جامعة الأزهر: التسجيل في المدن الجامعية مستمر حتى الخميس المقبل

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، إن التسجيل في تنسيق المدن الجامعية بدأ منذ أمس الأحد وسيستمر حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل في إطار 3 مناطق أساسية وهي القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي، ولفت إلى أن سيجري فتح باب تلقي رغبات الطلاب بداية من يوم الخميس المقبل وحتى الاثنين 6 سبتمبر.

وأضاف «الشربيني» خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «cbc»: «منطقة القاهرة تشمل القاهرة والقليوبية والسويس والجيزة والفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وبالنسبة للوجه البحري فإنه يشمل محافظات مطروح وبورسعيد والإسماعيلية، بما فيها بقية محافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء».

21 مدينة جامعية

وتابع نائب رئس جامعة الأزهر، أن للجامعة ما يقرب من 21 مدينة جامعية توجد في محافظات مصرية كثيرة، وعندما يفتح التنسيق فإنه يكون متاحا للجميع، مشددًا على أن الجامعة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية على ان يجرى تسكين الغرف الجامعية بنصف سعتها الاستيعابية.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الأزهر فتح باب تنسيق المدن الجامعية للحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا، في فرق النقل بكل كليات الجامعة، وذلك بدءً من أمس الأحد، على أن يغلق باب التقديم يوم الخميس المقبل 2 سبتمبر.

وذكر مصدر مسؤول في الجامعة، أن الشروط التي وضعتها للتقديم والالتحاق بالمدن الجامعية التي تتبعها، تشمل الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.