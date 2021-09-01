خطوات التسجيل على موقع التقديم للجامعات الأهلية: راجع بياناتك جيدا

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كل الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة اجتياز اختبارات القبول الإلكتروني الموحدة بالجامعات الأهلية.

كما أعلنت الجامعات الأهلية وهي (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي القادم 2021/ 2022م.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز القواعد التي يجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم فى الجامعات الأهلية والتنسيق، ومن هم الطلاب الذين يحق لهم الالتحاق بهذه الجامعات.

الطلاب الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات الأهلية

- الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارجها.

- الطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق يحق له التقديم للالتحاق بهذه الجامعات.

- الطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة.

- كما تقبل جامعة الملك سلمان الدولية، الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة.

ما القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم في الجامعات الأهلية؟

عند التسجيل عليك استخدام جهاز حاسب آلي لضمان نجاح عملية التسجيل بدلا من الهاتف المحمول.

لابد أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل.

ابتعد عن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل.

من الأفضل استخدام مستعرض google.

يكون الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات التي يقوم بتسجيلها.

لابد من التأكد من كتابة الاسم والرقم القومي دون خطأ.

احتفظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون درايتك.

بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم تحديد القطاعات التي يجب أن يتقدم الطالب لاختبارات القبول بها، ويحدد له القيمة المطلوب سدادها.

ويسدد الطالب مبلغ 750 جنيها عند التسجيل لدخول اختبار القبول للقطاع الأول، وتصل قيمة التسجيل لدخول اختبارات أي قطاع آخر إلى 500 جنيه.