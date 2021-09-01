خطوات التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية

أعلنت الجامعات المصرية الأهلية الأربع (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة) عن فتح باب التسجيل للتقديم للعام الجامعي 2021/ 2022م.

الطلاب الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات الأهلية

- الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق.

- يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة، والتقدم عن طريق إدارة الوافدين.

- جامعة الملك سلمان الدولية تقبل الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.

اختبارات القبول

لتسهيل عملية اختبارات القبول النظرية تم تقسيم المجالات وبرامجها المختلفة على خمسة قطاعات رئيسية (قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الطبية والصحية، قطاع الدراسات الإنسانية، قطاع الفنون).

- بالإضافة إلى اختبارات القبول، تحتاج برامج قطاع الفنون وبرامج العمارة إلى اختبارات قدرات، تعقد بالجامعات الأهلية.

- يحق للطالب التسجيل لاختبارات القبول في أكثر قطاع.

- بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم تحديد القطاعات التي يجب أن يتقدم الطالب لاختبارات القبول بها، ويحدد له القيمة المطلوب سدادها، وتوجيهه لكيفية التسديد إلكترونيا.

- يسدد الطالب مبلغ 750 جنيها عن التسجيل لدخول اختبار القبول للقطاع الأول، و500 جنيه للتسجيل لدخول اختبار القبول لأي قطاع آخر.

- التسجيل لاختبار القبول لأي قطاع، تتيح للطالب تسجيل رغبته في أي برنامج مدرج تحت هذا القطاع.

- في حالة الاستقرار على رغبات الطالب وبالتالي الارتباط باختبارات قبول محددة، يتم تسديد الرسوم المطلوبة، ولو قام الطالب بعد ذلك بتعديل الرغبات فلن يكون لذلك تأثير على إلغاء رغبات برامج مدرجة بقطاع محدد سددت رسوم الاختبار له، أما إذا أراد إضافة برامج لرغبات جديدة في قطاع جديد فعليه تسديدها.

- بالنسبة للطالب الذي سدد رسوم اختبارات بعد تسجيله المبكر، فإنه سيتم اعتبار ما تم تسديده في حساب المطلوب سداده.

اختبارات القبول في مستوى الطالب المتوسط في الثانوية العامة:

سيتم عقد اختبارين لكل طالب: الأول في المعلومات العامة التحصيلية القطاعية، والثاني في التفكير النقدي (critical thinking).

- يكون للطالب المسجل في اختبارات أكثر من قطاع، أن يتم حضوره اختبارات تلك القطاعات.

- يتم عقد اختبارات القبول في مراكز اختبارات إلكترونية بالجامعات المصرية، يتم تحديدها بأقرب مركز للمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

- يتم إرسال تفاصيل حول الاختبار ومكان وموعد انعقاده لكل طالب على البريد الإلكتروني.

- يسلم الطلاب الحاصلون على شهادات معادلة، نسخة ورقية من شهاداتهم على المسؤول المتواجد في قاعة الاختبار.