أبرزهم «الكينج» وبهاء سلطان.. عودة النجوم للحفلات في صيف 2021 «بعد غياب»

يعد صيف 2021 بمثابة عودة قوية لعدد كبير من النجوم للوقوف على خشبة المسرح في حفلات غنائية يحضرها آلاف الجماهير والمتابعين، وذلك بعد غياب بسبب إلغاء كثير من الحفلات في صيف 2020 ضمن تداعيات تفشى فيروس «كورونا»، أو بعد سنوات من غياب بعض هؤلاء النجوم عن إحياء مثل هذه الحفلات الجماهيرية.

محمد منير على «كرسي» في حفل صيف 2021

وشهدت حفلات صيف 2021 عودة شكلّت مفاجئة لجمهور الكينج محمد منير، والذي التقى بجمهوره في الساحل الشمالي قبل نهاية الأسبوع الماضي، حيث خطف الأنظار بأغنياته الجديدة التي شدا بها من ألبوم «باب الجمال».

ومن المشاهد المؤثرة في حفل محمد منير، ظهور «الكينج»، جالسًا على مقعد، بعكس عادته على المسرح الذي كان يتحرك عليه يمينًا ويسارًا للتفاعل مع جمهوره.

بهاء سلطان يحيى حفله الغنائى الأول في صيف 2021 غدًا الخميس

كما يعود الفنان بهاء سلطان، للوقوف على خشبة المسرح واحياء حفلًا غنائيًا يعد الأول له في موسم حفلات صيف 2021، غدًا الخميس وذلك في ختام حفلات المسرح الروماني بالساحل الشمالي.

شيرين عبدالوهاب تقدم حفلاتها لصيف 2021 بالسعودية

وبعيدًا عن حفلات الساحل الشمالي التي يشارك فيها عدد من النجوم بخلاف محمد منير، روبي، هيفاء وهبي، محمد حماقي، أنغام، نانسي عجرم، محمد رمضان، وعدد من مطربي المهرجانات، تلتقي الفنانة شيرين عبدالوهاب بجمهورها في حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية، الأول في مدينة جدة غدًا الخميس، والثاني بمدينة الدمام يوم السبت المقبل.