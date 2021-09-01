بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بطريق القاهرة اسكندرية، بالقرب من الكيلو 65 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارامن مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح، وكدمات بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وجار عمل الاسعافات الأولية للمصابين.

أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من «ملكة محمد 53 عاما»، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، «فريال محمد علي 50 عاما»، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، «شهد منشاوي» 14 عاما، مصابة بكسر في القدم، «وليد أبو الوفا» 37 عاما، منة عطية» 43 عاما، «صبري أحمد» 12 عاما مصاب بكدمات وسحجات.

وجار عمل الاسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص

وشهد مركز وادي النطرون، أمس حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند الكيلو 78 اتجاة اسكندرية، مما أدى إلى إصابة شخصين ووفاة آخر، وتم نقلهم المصابين إلى المستشفى، وحفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ، وتحرير محضر بالواقعة.

مصابي حادث انقلاب السيارة

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: «مصطفي سعيد خليل» 34 عاما، «منى السيد أحمد» ٤٢ عاما، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، فيما لقى مصطفي حسين ابراهيم، 26 عاما مصرعه جراء الحادث.