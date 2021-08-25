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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمطروح

كتب:

محمد بخات
11:34 ص | الأربعاء 25 أغسطس 2021
حادث تصادم - أرشيفية

حادث تصادم - أرشيفية

أُصيب 7 مواطنين في حادث تصادم سيارتين بطريق «مطروح - الإسكندرية» في الساحل الشمالي، اليوم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حالات المصابين في حادث مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأربعاء، المصابين «رياض محمد وهبه 51 سنة، رضوان فؤاد رضوان، 17 سنة، أحمد يوسف السيد، 18 سنة،  محمد مصباح عبدالمقصود 24 سنة، حسام أشرف عطية، 33 سنة، محمود محمد عطوه 35 سنة، وبرهام محي الدين عبدالله، 50 سنة»، وجرى إخضاعهم للرعاية الطبية.

وشهد الساحل الشمالي وقوع الحادث الثانى في ذات اليوم ليرتفع عدد الوفيات والمصابين إلى 3 حالات وفاة، و 13 مصابا.

 

 

 

 

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