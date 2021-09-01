كل ما يجب معرفته عن تطعيم المراهقين بـ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام لقاح كورونا للمراهقين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر، وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض الوقاية بالإدارة بتوفير اللقاح لهؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال يحتاجون إلى اللقاحات لتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض المعدية في ظل انتشار وباء كورونا، وظهور تحورات تُضاعف الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.

تطعيم المراهقين ضد كورونا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 5 أشياء عن كورونا للمراهقين، في سؤال وجواب:

س: هل اللقاح المستخدم لتطعيم المراهقين هو نفس اللقاح المستخدم لتطعيم من هم فوق سن 18 عامًا؟

- أجرت إدارة الغذاء والدواء العديد من التجارب السريرية على المراهقين لمعرفة مدى تأثير لقاح كورونا عليهم، وجاءت النتائج مبشرة حيث الآثار الجانبية كانت نفس الآثار الجانبية المصاحبة للبالغين عقب أخذ لقاح كورونا.

الأثار الجانبية لـ لقاح كورونا على المراهقين

س: ما هي الآثار الجانبية لدى المراهقين التي أسفرت عنها التجارب؟

- هناك بعض الآثار الجانبية التي نتجت عقب التجارب السريرية على المراهقين وتمثلت في (ألم مكان موقع الحقن، الشعور بألم في المفاصل، صداع بالرأس، ارتفاع فى درجات الحرارة، وتعد هذه الآثار نفس الأعراض الجانبية المصاحبة عقب تناول البالغين للقاح).

حقيقة وجود التهابات قلبية على المتلقين لقاح كورونا

س: هل توصلت إدارة الغذاء والدواء إلى مأمونية اللقاح وخصوصًا بعد الإشارة بوجود التهابات قلب تظهر على المراهقين؟

- أكدت إدارة الغذاء والدواء مأمونية جميع اللقاحات التي استخدمت في التجارب السريرية على المراهقين، موضحة أن جميع التجارب أجريت في نظام أمن مكثف في الاماكن المخصصة، مشيرة إلى أن النتائج كانت إيجابية والفوائد لكل لقاح تفوق المخاطر المعروفة، موضحة أنه لم يثبت وجود التهابات قلبية على الحالات التي تلقت اللقاح أثناء التجارب.

س: هل يمكن للمراهقين تلقي أى نوع من اللقاحات المتداولة؟

- وفق نتائج الدراسات التي أجريت يمكن للمراهقين تناول أي لقاح من اللقاحات الموصي بها من قبل منظمة الصحة، وستكون فعالية أي لقاح مبنية على النتائج السابقة.

س: لماذا يجب أن يحصل المراهقين على لقاح كورونا؟

- تشير الدراسة التي أجريت إلى أن لقاحات كورونا المسموح بها، تقلل من الأعراض الناتجة عن فيروس كورونا، بما فى ذلك حالات الوفاة.