«الدم بقى ميه».. 9 جرائم أسرية وقعت في أغسطس: أم تقتل رضيعتها

جرائم بشعة نفذها أفراد الأسرة الواحدة ضد أحدهم دون مراعاة صلة الدم التي تربطه بأخيه أو شقيقته أو حتى طفله، وقائع مأساوية شهدها شهر أغسطس المُنقضي.

وكثرت جرائم الأسرة في هذا الشهر، والتي كان من أبرزها قتل أم لطفلتها الرضيعة ذبحًا بحجة أنها «شقية»، وأخِ لم يتردد في التخلص من شقيقته الحامل في توأم بسبب أنها امتنعت عن رد مبلغ استدانت به منه، وغيرها من الجرائم التي تجرد أصحابها من مشاعر الإنسانية والرحمة اتجاه ذويهم.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز الجرائم الأسرية التي شهدتها الفترة الماضية كالآتي:

أم تقتل رضيعتها في بولاق الدكرور

بكل جبروت أقدمت سيدة على قتل رضيعتها التي لم تكمل عامها الثاني بحجة أنها «شقية»؛ إذ أحضرت سكينا وذبحتها في رقبتها ثم حملتها وهرولت نحو مستشفى القصر العيني لتخبرهم هناك بأنها سقطت من اعلى سلم العقار الذي تسكن فيه، ولكن أسرع العاملين في المستشفى بإخطار قسم شرطة بولاق الدكرور بوصول طفلة مصابة بجرح ذبحي في منطقة الرقبة أدى إلى وفاتها، وتبين أن هناك شبه جنائية، وألقي القبض على الأم بعد محاولة هربها.

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قتل أخيه من أجل الميراث في كفر الشيخ

لم يتردد الشقيق الأكبر في قتل أخيه بسبب خلاف نشب بينهما على الميراث؛ إذ قرر «م.أ» صاحب الـ38 عامًا التخلص من شقيقه الأصغر في قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ؛ إذ كان يريد بيع قطعة الأرض التي عليها الخلاف ولكن رفض المجني عليه، فقرر الجاني قتله، وألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

قتل زوجته وانتحر في مدينة نصر

قتل موظف سابق زوجته بطلق خرطوش، ثم قفز من الطابق الخامس بمدينة نصر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى إطلاق الزوج الجاني الرصاص من بندقية خرطوش في وجه زوجته، مما أدى إلى وفاتها وتحولت لجثة هامدة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأقدم الزوج على الانتحار بعد أن أصيب بحالة من الذهول غير مستوعب ما فعله، وسقط قتيلًا على الفور، وأمرت النيابة العامة بسرعة استخراج تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة الزوجة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخ يقتل شقيقته في مصر القديمة

قرر أخ التخلص من شقيقته الحامل في توأم قتلًا، عن طريق ذبحها بسبب خلافات مالية بينهما، وكشفت تفاصيل الجريمة بعد تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في العقار الذي شهد تنفيذ الواقعة، وضبط المتهم وأقر بارتكاب جريمته، وأكد أن شقيقته المجني عليها كانت مدانة له بمبلغ 1500 جنيه، ولم تعدها له فقرر التخلص منها بدم بارد.

شاب يحول جسد أخيه لأشلاء بسبب 25 ألف جنيه

جريمة أخرى شهدتها منطقة إمبابة، والتي أفزعت الأهالي بعد العثور على أشلاء آدمية، داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة.

وكشف رجال المباحث غموض تلك الواقعة التي بينت أن هناك شاب قتل شقيقه الأصغر وقطع جسده إلى 3 أجزاء، متجردًا من المشاعر الإنسانية كافة، وصلة الدم التي تربطهما، وألقي القبض على المتهم الذي أقر بجريمته، وأنها بسبب خلافات مالية على مبلغ قدره 25 ألف جنيه استدان بها المتهم من شقيقه، ولم يعيدها إليه وقرر التخلص منه خنقًا.

أشقاء ينهون حياة خالهم في حلوان

قرر 3 أشخاص التخلص من خالهم قتلًا بسبب خلافات على الميراث في منطقة حلوان؛ إذ أحضروا آلة حادة، وضربوه على رأسه حتى سالت دمائه وتهشمت جمجمته، ما تسبب في حدوث نزيف حاد أدي إلى وفاته، وتحول لجثة هامدة في الحال.

أم تقتل ابنتها في البساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مع وجود شبه جنائية، وتبين أن الأم وأخيها وراء ارتكاب الجريمة في حق ابنتها، وألقي القبض عليهما وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

شاب وخاله يقتلان شقيقته في أكتوبر

قرر شاب إنهاء حياة شقيقته بمساعدة خاله عن طريق ذبحها بسبب شكهما في سلوكها، وتلقى قسم شرطة ثان أكتوبر في الجزة بلاغًا يفيد بتفاصيل الواقعة، ونقلت جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم تحت إشراف النيابة العامة لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

شاب يتخلص من والده قتلًا بسكين في بني سويف

قرر شاب التخلص من حياة والده عن طريق طعنه بسكين في مركز الفشن جنوب بني سويف، وتبين من التحريات التي أجرتها المباحث وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وأن الجاني ارتكب جريمته بسبب رفض والده تنفيذ رغبته في الزواج.