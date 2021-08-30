جرائم أغسطس.. قتل وذبح بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب خلافات مالية

جرائم قتل مروعة سجلتها محاضر الشرطة خلال شهر أغسطس الجاري، في مختلف المحافظات، آخرها ذبح أخ لشقيقته بسبب خلافات مالية ومقتل شاب على يد أخيه، وثلاثة شباب قرروا قتل خالهم بسبب الميراث وغيرها من الجرائم البشعة التي شهدها هذا الشهر الذي أوشك على الانتهاء.

تقدم «الوطن» في التقرير التالي أبرز الجرائم التي تم تنفيذها على مدار الشهر كالآتي:

عاطل يقتل فران أمام أهله في بولاق الدكرور

قبل ساعات قليلة، شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل بشعة حيث قام عاطل بطعن فران في رقبته وصدره 6 طعنات قاتلة أودت بحياته في الحال بسبب خلافات الجيرة، وتحول الشاب المجني عليه لجثة هامدة غارقًا في دمائه التي سالت أمام عين أسرته التي عجزت عن إنقاذه من الموت، وتمكنت قوات الأمن في قسم شرطة بولاق الدكرور من إلقاء القبض على المتهم بعد محاولة هربه، واعترف بجريمته خلال التحريات الأولية التي جرت حول الوقعة وتحولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.

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أخ يقتل شقيقته بسبب خلافات مالية

في منطقة مصر القديمة قام أخ بقتل شقيقته الحامل بسبب خلافات مالية، حيث قام بذبحها وهي لا تزال في العقد الثالث من عمرها وتحمل في بطنها توأم، وتمكنت قوات الأمن من الكشف عن تفاصيل الجريمة بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي بينت لحظة خروج الجاني من العقار الذي نفذ فيه جريمته وأقر بارتكابه الواقعة فور إلقاء القبض عليه، وأوضح أن شقيقته «المجني عليها» كانت مدانة له مبلغ مالي قدره 1500 جنيه ولم تعدها له فقرر التخلص منها.

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شاب يقطع جسد شقيقه لثلاثة أجزاء بسبب 25 ألف جنيه

جريمة أخرى شهدتها منطقة إمبابة والتي أفزعت الأهالي بعد العثور على أشلاء آدمية داخل أحد صناديق القمامة بالمنطقة، وكشف رجال المباحث غموض تلك الواقعة التي بينت أن هناك شاب قام بقتل شقيقه الأصغر وقطع جسده إلى ثلاثة أجزاء متجردًا من كافة المشاعر الإنسانية وصلة الدم التي تربطهما، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي أقر بجريمته وأنها بسبب خلافات مالية على مبلغ قدره 25 ألف جنيه استدان بها المتهم من شقيقه ولم يعيدها إليه وقرر التخلص منه خنقًا.

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مطلقة تتخلص من طليقها بمساعدة شقيقها

شهدت منطقة كرداسة، جريمة قتل بشعة حيث قامت سيدة بالتخلص من طليقها قتلًا بمساعدة أخيها، حيث سددت له عدة طعنات بالسكين فيما قام شقيقها بشل حركة المجني عليه حتى لا يستطيع الدفاع عن نفسه، بينما حضر عشيق المتهمة الذي أدعى أنه خطيبها وقام بإرشادها على سرعة التخلص من الجثة عن طريق استقلال دراجة نارية وتم إلقاء الجثمان في مدق ترابي بين منطقتي صفط اللبن وكرداسة، وتمكنت قوات الأمن من كشف الواقعة وتم إلقاء القبض على المتهمين.

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ثلاثة أشقاء ينهون حياة خالهم بسبب الميراث

بدمِ بارد، قام ثلاثة أشقاء بقتل خالهم عن طريق تحطيم رأسه بسب خلافات بينهم على الميراث في منطقة حلوان، حيث أحضروا آلة حادة وقاموا بضرب خالهم على رأسه حتى سالت دمائه وتهشمت جمجمته مما تسبب في حدوث نزيف حاد في المخ وكسر في العظام ولفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

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العثور على جثة في المقطم

عثرت قوات الأمن في قسم شرطة المقطم على جثة مجهولة لشاب في العقد الثاني من عمره ويرتدي ملابسه كاملة، وبعد إجراء عملية الفحص تبين أنه مصاب بجرح ذبحي في منطقة الرقبة أدى لوفاته، وكشفت التحريات الأولية عن هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى «هشام زكي» يعمل سائق توكتوك من إحدى قرى محافظة بني سويف، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل من منطقة الخانكة وتم ألقاء القبض عليه واعترف بجريمته.

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شاب ينهي حياة شقيقه بسبب الميراث

شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ جريمة قتل بشعة حيث قام أخ بقتل شقيقه بسبب خلافات على قطعة أرض أرد بيعها ولكن المجني عليه رفض فقرر قتله، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته وأخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة.

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