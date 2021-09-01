نتائج الثانوية العامة قطر 2021 الدور الثاني.. خطوات الحصول عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة قطر، إتاحة نتائج الثانوية العامة قطر 2021 الدور الثاني، عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك بعد انتهاء اختبارات الجولة الثانية التي أجريت على مدار الأيام القليلة الماضية، ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم القطري للطالب خدمة الحصول على النتيجة الخاصة به برقم الجلوس أو من خلال الرقم القومي الخاص به.

ويبحث طلاب الثانوية العامة في قطر عن طريقة معرفة نتائج الدور الثاني للحصول عليها إلكترونيا، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة قطر 2021 الدور الثاني، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم القطرية، كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة قطر 2021 الدور الثاني

- يقوم طالب الثانوية العامة في دولة قطر، الراغب في الحصول على النتيجة، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، من هنا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ويمكن للطالب أن يقوم باستبدال الرقم القومي برقم الجلوس الخاص به، في نفس الخانة الخاصة بالرقم القومي.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب صورة بها عدد من الأرقام التي يجب على الطالب أن يقوم بإدخالها في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على بحث لتظهر أمامه الصفحة الخاصة ببعض البيانات الأخرى.

- ثم يقوم الطالب بإدخال اسم المدرسة التابع لها في الخانة الخاصة بذلك.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في قطر.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم في قطر، خلال الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة أعلى من نسب نجاح السنوات الماضية.