معدلات القبول الموحد لجامعات الأردن 2021-2022.. الخطوات بالتفاصيل

على مدار الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن، نتائج التوجيهي للثانوية العامة 2021، وعقب إعلانها بدأ الطلاب في البحث عن معدلات القبول الموحد 2021-2022 الأردن، لمعرفة الكليات التي سيلتحقون بها وفقا للمجموع، ما جعل وحدة تنسيق القبول الموحد بالأردن تقوم بتحديد معدلات القبول الموحد 2021 – 2022 الأردن للجامعات الأردنية الرسمية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، معدلات القبول الموحد 2021-2022 الأردن، وفق الموقع الرسمي الخاص بمجلس التعليم العالي بالأردن، كالتالي:

خطوات معرفة معدلات القبول الموحد 2021-2022 الأردن

- يقوم الطالب الراغب في معرفة معدلات القبول الموحد 2021-2022 الأردن، بالدخول على الموقع الرسمي بمجلس التعليم العالي من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب الراغب في معرفة الحدود الدنيا للكليات بالضغط على الأيقونة الخاصة بالحدود الدنيا «الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية للأعوام السابقة».

- تظهر أمام الطالب الصفحة الخاصة بالحدود الدنيا للكليات والموجود بها الملف الخاص بالحدود الدنيا للمعدلات التنافسية، التي يمكن الضغط عليها لتحميل الملف.

- كما يمكن للطالب أن يقوم باختيار الجامعة التي يرغب الالتحاق بها، ثم بعد ذلك عرض الحدود الدنيا للكليات الموجودة بها.

- ثم يقوم الطالب بالضغط على أيقونة «معرفة نتائج القبول الموحد».

- ثم كتابة بيانات الطالب التي تشمل «اسم الطالب، ورقم الهوية وشعبته، وكل البيانات التي تتعلق به».

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على أيقونة «عرض نتائج القبول بالأردن».

ويجري تحديد معدلات القبول الموحد 2021 – 2022 الأردن للجامعات الأردنية الرسمية، وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بمجلس التعليم العالي في الأردن، حتى يكون متاحا أمام جميع الطلاب ويتمكنوا من الاطلاع على المعدلات، ثم يقوم الطلاب بعد ذلك بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة بعد معرفة جميع الحدود الدنيا لمختلف التخصصات.