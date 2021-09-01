بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط 2232 «خرطوشة سجائر» مهربة قبل بيعها

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد المغربي، مدير الإدارة الجمركية، من ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع مهربة وغير خالصة الضرائب والرسوم، بما يخالف أحكام قانون الجمارك، وذلك بالتعاون مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم في جنوب الصعيد، بقيادة العميد سامح دسوقي، مدير إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، وبلغ عددها 2232 «خرطوشة» سجائر متنوعة، خلال عمليات التفتيش.

تاجر يبيع سجائر أجنبية غير خالصة الرسوم

وردت معلومات سرية من إدارة مباحث الضرائب والرسوم جنوب الصعيد، تفيد ببيع أحد التجار السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، حيث تتم عمليات البيع من خلال تخزينها في مخازن، كما قام بأعمال تخزين السجائر في العقار الذى يسكن به، وبناء على المعلومات الواردة، تم إصدار إذن من النيابة العامة ضد المبلغ عنه.

عقب ذلك، تشكلت لجنة جمركية، برئاسة محمد المغربي، مدير إدارة المكافحة، بالإضافة إلى إسماعيل أحمد، مأمورجمرك، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم، برئاسة العميد سامح دسوقي، مدير الإدارة، وبمشاركة قوة من رجال الشرطة السريين، ثم تمت مداهمة المخزن والعقار الذي يجري تخزين السجائر به، وتم ضبط عدد 2232 «خرطوشة» سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية في المخزن والمسكن.

قيمة المضبوطات 484 ألف و210 جنيهات

وعقب حصر قيمة المضبوطات، تبين أن قيمة التعويضات المستحقة تبلغ 484 ألف و210 جنيهات، وعلى أثر ذلك، قرر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، عبد الناصر محمد، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة، برقم 606 لسنة 2021، وطلب التاجر المُحرر ضده المحضر التصالح وسداد التعويض الجمركي المستحق، كما تمت مصادرة المضبوطات، لصالح مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذاً ذلك لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المناطق، مع إحباط كافة محاولات التهرب الجمركي ومحاسبة المخالفين.