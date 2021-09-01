استشاري أبحاث إكلينكية: كفاءة اللقاحات أمام سلالة «دلتا» قليلة

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جراء سلالة دلتا من الأطفال زادت عن بداية ظهور الجائحة، لافتا إلى زيادة الإصابات في الولايات الأمريكية التي لا يوجد فيها مستويات تطعيم مرتفعة، مما أدى إلى دخول عدد كبير المستشفيات وصعوبة إيجاد أماكن لآخرين.

كفاءة ضعيفة للقاحات أمام سلسلة «دلتا»

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن كفاءات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد أمام سلالة «دلتا» قليلة، قائلا: «هذا لا يعني أن اللقاح ليس له فائدة».

لقاحان فقط يمكن إعطاؤهما للأطفال

وأوضح استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، أن هناك لقاحين فقط يمكن إعطاؤهما للأطفال، وهما لقاحا «فايزر» الذي يعطى للأطفال من عمر 12 عامًا وأكبر من ذلك، وكذلك لقاح «سينوفارم الصيني» الذي جرى إجازته في الصين والإمارات من سن 3 سنوات وأكبر من ذلك.

مطالبات من الصحة العالمية لتوفير اللقاح

وأكد استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، أنه جرى إجازة إعطاء جرعات ثالثة للمصابين بأمراض مناعية، وهذا سبب ضغط على اللقاحات، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى نصيحة الدول أن تحاول توفير اللقاحات لمختلف الدول التي لم يحدث بها تطعيم.

شرائح جديدة في المطعمين تختلف عن نظيرتها للكبار

وأشار استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، إلى أن كفاءة تحصين الأطفال حتى الآن من اللقاحات جيدة حتى الآن، مبينا أن الشريحة من 5 سنوات إلى 11 عام ستكون هامة، هذا العام وستكون تطعيماتها مختلفة عن تطيعمات الكبار.