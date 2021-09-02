يرغب عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل، في الحصول علي شقة داخل المدن الجديدة، خاصة التي توفرها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لكن الظروف الاقتصادية تقف عائقا أمامهم، نظرا لقلة الراتب الشهرى الذين يتقاضونه، والذي في اعتقادهم لا يمكنهم من سداد أقساط شهرية، أو شراء شقة تمليك، لذا يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول إمكانية حصول محدودي الدخل على شقة تمليك.

لمحدودي الدخل.. اعرف إزاي تشترى شقة بـ300 ألف جنيه وتقسيط على 30 سنة

وردا على ذلك هناك فرصتين أمام المواطنين من محدودي الدخل، الراغبين في الحصول على شقة تمليك، تتمثل الفرصة الأولى في طرح وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، للمرحلة الثانية، من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وهي «سكن لكل المصريين».

وتتضمن «سكن لكل المصريين 2»، شقق موجهة للمواطنين من محدودي الدخل، تتراوح أسعارها ما بين 169 و310 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 م2، داخل عدد من المحافظات، منها: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

مبادرة التمويل العقاري

وتسدد قيمة شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الفترة المقبلة، بفائدة متناقصة وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

أما الفرصة الثانية أمام محدودي الدخل، للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وسداد على 30 عاما، ضمن المبادرة عبر التواصل مع أحد البنوك، بقسط شهري يصل إلى 1026 جنيها، لكن يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب: 4.5 ألف جنيه، وللأسرة: 6 آلاف جنيه.