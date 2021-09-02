لمعانتها من السرطان.. فتاة تنتحر قفزا من الطابق السابع بحدائق القبة

تخلصت فتاة من حياتها بالقفز من الطابق السابع في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، نتيجة دخولها في حالة نفسية سيئة بسبب معاناتها من مرض السرطان.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بمصرع فتاه سقطت من الطابق السابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «نجوى م ع م»، 34 سنة، ومقيمة دائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء أسفل العقار محل البلاغ، كما تبين إصابتها بنزيف وكسر في عظام الجمجمة وفي أنحاء متفرقة من الجسم.

وكشف التحريات عن أن الفتاة كانت تعاني من مرض السرطان، وخلال الأشهر الماضية دخلت في حالة نفسية سيئة.

ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في سقوط الفتاة من الطابق السابع، ورجحت إقدامها على الانتحار لمعاناتها من مرض السرطان والمرض النفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط شاب من الطابق الخامس في القطامية

تكشف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمنطقة القطامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.