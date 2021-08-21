البنوك تبدأ أسبوعا مزدحما اعتبارا من الغد.. تعرف على الأسباب

تستأنف البنوك المحلية نشاطها، صباح يوم غدٍ الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، بعد عطلة أسبوعية دامت يومي الجمعة والسبت، حيث من المتوقع أن تشهد البنوك نشاطاً مكثفاً اعتباراً من الغد.

مصادر مصرفية قالت لـ«الوطن» إن البنوك، إلى جانب استئنافها نشاطها بشكل طبيعي يوم غدٍ الأحد، إلا أن أهم ما سيزيد من حجم استقبالها للمواطنين والعملاء يوم غدٍ، هو مواصلة تلقيها طلبات الحصول على قروض مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة 3%، والتي أعلنها البنك المركزي قبل عدة أسابيع بشكل رسمي.

وأضافت المصادر أن البنوك ستتلقى أيضاً طلبات العملاء الراغبين في تحديث بياناتهم وتنشيطها منعاً لإغلاقها من قبل البنوك، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري، الذي شدد على ضرورة إغلاق أو تنشيط الحسابات الراكدة للمواطنين، وهو ما بدأته البنوك فعلاً قبل أيام، بمخاطبة العملاء سرعة تحديث بياناتهم.

وبحسبما أعلنه البنك المركزي فإن الحسابات الراكدة هي الحسابات التى لم يتم إجراء أي من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الالكتروني أو الموثق عن الرصيد، لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

ولتنشيط الحساب يتعين مصادقة العملاء، على رصيد الحسابات، وكتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات، ويتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها، يسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.

المصادر أشارت إلى أن خفض بنك مصر، الرسوم الإدارية على القروض بنسبة 50% قد ينشط من حركة الإقبال للحصول على قروض شخصية من قبل العملاء، خلال الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أن نشاط البنوك هذا الأسبوع سيشهد ضغطاً ملحوظاً في تلقي طلبات الخدمات المختلفة.