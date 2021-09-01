«بيعاكس زوجتي».. مشاجرة بـ«المطاوي» بين 3 أشخاص في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور مختلفة، في مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، بقرية «ميت مزاح»، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تم ضبط أطراف المشاجرة، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب قيام أحد أفراد الطرفين بمعاكسة زوجة الآخر، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالسكاكين و«المطاوي» بين الطرفين.

ورود بلاغ بوقوع مشاجرة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من بعض أهالي قرية «ميت مزاح»، دائرة المركز، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في القرية، وسقوط عدد من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، صحبة الحراسة الأمنية اللازمة.

إصابات خطيرة لـ3 أشخاص

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول «هاني م. أ. أ.» 29 سنة، سائق، مصاباً بجرح نافذ في البطن وآخر قطعي بالوجه، وطرف ثاني ضم كلاً من «رضا ع. ع.»، 39 سنة، مبيض محارة، مصاباً بجرح بفروة الرأس وكسر بعظمة الأنف، وشقيقه «محمد ع. ع.»، 37 سنة، سائق، مصاباً بجرح نافذ في الصدر وآخر قطعي بالوجه.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين إثر قيام الأول بمعاكسة زوجة الثاني، تطورت إلى مشاجرة تبادل فيها الطرفان الضرب بالأسلحة البيضاء «مطاوي وسكاكين»، مما أدى إلى حدوث إصاباتهم.

القبض على طرفي المشاجرة

تمكن ضباط مركز المنصورة من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام لذات السبب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، صحبة الحراسة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17464 جنح مركز المنصورة لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.