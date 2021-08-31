مشاجرة بالكراسي على «شاطئ المهندسين» بالإسكندرية.. وإدارة النادي تغير طاقم العمال بالكامل

هرج ومرج ساد شاطئ نادي المهندسين بالإسكندرية، بعدما وقعت مشاجرة كبرى بين مجموعة من رواد الشاطئ وعدد من العمال، حيث تراشق الجميع بالكراسي، واتخذ العمال من عصيان الشماسي أسلحة للتعدي على رواد الشاطئ، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة، بالإضافة إلى سقوط عدة إصابات، بينهم شاب حالته خطيرة.

غضب بين مهندسي الإسكندرية بسبب مشاجرة شاطئ النقابة

مشهد المشاجرة بين رواد شاطئ المهندسين بالإسكندرية وعمال الشاطئ، أثار حفيظة عدد كبير من مهندسي الإسكندرية، الذين رأوا أن تلك المشاجرات لا تليق بمكان تابع لنقابة المهندسين، فيما هاجم البعض مجلس النقابة، كونهم وضعوا الشاطئ تحت سيطرة مستأجر لم يعاملهم بالشكل الأمثل، ولا يليق بالمهندسين وأسرهم.

مجلس نقابة المهندسين يصدر بياناً عن المشاجرة

وتبع حالة الغضب هذه، صدور بيان من مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، قبل قليل، بشأن المشاجرة التي وقعت داخل شاطئ نادي المهندسين، في «سابا باشا»، وبعد انتشار مقاطع فيديو للمشاجرة على مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي وصفه المجلس بأنه «أمر استثنائي» خلال صيف كامل، استقبل فيه النادي رواده من المهندسين، وتفانى العاملون به في تقديم كافة الخدمات لهم.

تفاصيل مشاجرة شاطئ المهندسين بالاسكندرية

وأوضح بيان النادي أن الواقعة بدأت أثناء تواجد أحد أبناء المهندسين مع أصدقائه داخل الشاطئ، حيث وقعت مشادة مع عمال الشاطئ، أثناء تأجير البدال، وسرعان ما تطور الأمر إلى حدوث تشابك بالأيدي، مما أسفر عن إصابة أحد الشبان.

وعلى الفور، تحرك مجلس النقابة، وتم استدعاء الشرطة لاحتواء الموقف، بينما رفض الشباب تحرير محضر بالواقعة، واشادو بموقف إدارة النادي في احتواء الأزمة، والحفاظ على حقوقهم.

إنهاء خدمة العمال وتغيير طاقم شاطئ المهندسين بالإسكندرية

وتابع البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة والتحقيق اللازم للواقعة، وكذلك تجاه مستأجر الشاطئ، طبقاً للتعاقد، وإنهاء خدمة العمال، وتغيير الطاقم بالكامل، وذلك من وحدة مراقبة الشاطئ المنشأة للمتابعة اليومية على مدار الساعة للشاطئ واستقبال الشكاوى، كما تم تشديد وزيادة أفراد الأمن بالشاطئ، للوقوف بحزم ضد أي عناصر تثير الشغب على شاطئ النادي.

ومن جانب آخر، أكد مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية عدم التهاون في حق المهندسين وأسرهم، داخل صرح نادي المهندسين بسابا باشا، وأن الجميع يعمل من أجل توفير مناخ خدمي وترفيهى واجتماعي آمن للمهندسين وأسرهم.