مصرع شخص وإصابة 13 إثر اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 13 آخرون، من أبناء محافظة سوهاج، بجنوب الصعيد، إثر حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المنيا، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثة وجميع المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتهم العامة مستقرة، عدا 4 حالات تخضع لرعاية فائقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، فجر اليوم الخميس، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 13 آخرين وتم نقلهم للمستشفى العام.

التحريات: الحادث وقع نتيجة تخطي خاطئ

وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من إدارة البحث الجنائي، أن الحادث وقع نتيجة تخطي خاطئ من أتوبيس نقل ركاب كان يستقله نحو 40 مواطنا، قادم من سوهاج بجنوب الصعيد في طريقه إلى محافظة القاهرة، وأثناء مروره جنوب رست المنيا وقع تصادم مع سيارة نقل بمقطورة محملة مواد محجرية عبارة عن رخام.

جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة الطريق.

وكانت محافظة المنيا شهدت قبل نحو أسبوع 3 حوادث مرورية، عبارة عن تصادم وانقلاب سيارات، وذلك في أماكن متفرقة، بالطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي «مصر / أسوان»، وأسفرت عن إصابة 10 مواطنين خلال يوم واحد.