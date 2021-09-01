وزيرا الإسكان والزراعة يبحثان حل التشابكات بين جهات الولاية على الأراضي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعًا؛ لبحث حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضي، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل.

جاء ذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثلي وزارتي الدفاع والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضي، ومسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

فض التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية على الأراضي

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، وضع جداول زمنية محددة لفض عدد من التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية، حيث تم الاتفاق على قيام جهات الولاية السابقة بنقل جميع الملفات وبيانات التصرفات التي تمت على الأراضي، لجهة الولاية الجديدة، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مع عمل بنك للأراضي، وتحديد خطط لتنميتها.

التصدي بكل حزم وحسم للتعديات على أراضي الدولة

وأكد وزيرا الإسكان والزراعة، ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضي الدولة من التعديات، ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين، وفرض هيبة الدولة، واستيداء حقوقها، والتصدي بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة على أراضي الدولة، وإزالتها، وذلك من أجل ضبط النمو العمراني، ومنع ظهور أي عشوائيات، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.