فتح باب الحجز لـ905 قطع أراضٍ مخصصة لـ«مقابر مسلمين» في سوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (40م2) للمقبرة بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة، لافتا إلى أنّه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021، حتى الأحد 3/10/2021، بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

سداد 10 آلاف جنيه «دفعة حجز» مع استمارة الحجز وقت التقديم

وأوضح نائب رئيس الهيئة، في بيان عنه، أنّه يتم سداد 10 آلاف جنيه «دفعة حجز»، مع استمارة الحجز وقت التقديم، وسداد باقي القيمة قبل الاستلام، ومبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

وبالنسبة لشروط الحجز، قال المهندس حاتم محمود حسن، إنّه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة) ومن قاطني المدينة، وألا يكون سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة الأولاد القصر)، وطبقا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط

وأوضح أنّه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.