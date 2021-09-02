ضبط 9450 شخصا دون كمامة وتحريز 1273 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9450 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9405 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 790 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن تحرير 790 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1273 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.