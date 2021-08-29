تغريم 30 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، وكذلك التزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن تغريم 17 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله 850 جنيها، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك استمرارا لتواصل الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الإحترازية.

مصادرة 40 كرسيا بالمقاهي وتحصيل غرامات من 13 شخصا لعدم ارتداء الكمامة

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط حملة على المقاهي والكافيتريات والمطاعم، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتم تحصيل غرامات من 13 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات، فضلًا عن مصادرة وإعدام كميات من «المعسل»، كما تم مصادرة 40 كرسيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط أعمال التطهير ورفع المخلفات، حيث تم تنفيذ أعمال رش وتطهير وتعقيم ومكافحة للقوارض والحشرات بنطاق الوحدة الصحية وقرية عزب النهضة، وذلك بإشراف روضة منير نائب رئيس مجلس المدينه لشؤون القرى.