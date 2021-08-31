ضبط 9 آلاف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة و232 «شيشة»

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9587 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9528 شخصًا المقدرة بـ476,400 جنيه، وتحرير محاضر لـ59 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 740 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1253 أرجيلة.