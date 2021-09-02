التموين: 15% من مستفيدي الدعم صرفوا مقررات سبتمبر
28 سلعة تُصرف للمواطنين على البطاقة.. ورقابة مشددة على منافذ الصرف
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الوطن
02:09 م | الخميس 02 سبتمبر 2021
صرف السلع التموينية
قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ نسب صرف السلع التموينية في اليوم الأول وصلت لـ15%، والسلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من السلع الأخرى.
ضخ سلعة المكرونة من إنتاج مصانع المدينة الغذائية بالسادات في منافذ التموين هذا الشهر
وأضاف كمال، في بيان عنه، أنّ هذا الشهر يشهد ضخ سلعة المكرونة من إنتاج مصانع المدينة الغذائية بالسادات، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي، موضحا أنّ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتمثل في تشديد الرقابة على منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين على بطاقة الدعم، والذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهريًا.
ضخ 3 آلاف طن زيت و4 سكر و1000 أرز و1000 مكرونة يوميا
وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أنّ الوزارة تضخ يوميا 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، و1000 طن أرز وألف طن مكرونة، موضحا أنّه تلقى تقريرا من رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي، أثناء جولة أمس على مخازن الجملة بالجيزة ومنافذ الصرف بها.
وأشار إلى أنّ التقرير الوارد إليه، أكد توافر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وانتظام صرف الاستعاضات لمنافذ التوزيع، وكذلك الإقبال الكثيف من المواطنين على صرف السلع التموينية، فضلا عهن وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين من توافر السلع والجودة الموجودة بها.