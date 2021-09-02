التموين: 15% من مستفيدي الدعم صرفوا مقررات سبتمبر

قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ نسب صرف السلع التموينية في اليوم الأول وصلت لـ15%، ‏والسلع التي تُصرف للمواطنين هي 28 سلعة تتنوع بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والكثير من ‏السلع الأخرى.

ضخ سلعة المكرونة من إنتاج مصانع ‏المدينة الغذائية بالسادات في منافذ التموين هذا الشهر

وأضاف كمال، في بيان عنه، أنّ هذا الشهر يشهد ضخ سلعة المكرونة من إنتاج مصانع ‏المدينة الغذائية بالسادات، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏منتصف الشهر الماضي، موضحا أنّ توجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتمثل في تشديد الرقابة على ‏منافذ صرف السلع التموينية ومتابعة جودة السلع التي تُصرف للمواطنين ‏على بطاقة الدعم، والذي تنفق عليه الدولة سنويًا ما يصل إلى 36 مليار ‏جنيه بواقع يصل إلى 3 مليار جنيه شهريًا.

ضخ 3 آلاف طن زيت و4 سكر و1000 أرز و1000 مكرونة يوميا

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أنّ ‏الوزارة تضخ يوميا 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، و1000 طن أرز ‏وألف طن مكرونة، موضحا أنّه تلقى تقريرا من رمضان الشحات، مدير ‏المركز الإعلامي، أثناء جولة أمس على مخازن الجملة بالجيزة ومنافذ ‏الصرف بها.

وأشار إلى أنّ التقرير الوارد إليه، أكد توافر كل احتياجات المواطنين على ‏بطاقة الدعم، وانتظام صرف الاستعاضات لمنافذ التوزيع، وكذلك الإقبال ‏الكثيف من المواطنين على صرف السلع التموينية، فضلا عهن وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين من توافر السلع والجودة ‏الموجودة بها. ‏