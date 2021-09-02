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حملات لرفع القمامة والتصدي للبناء المخالف في المحلة الكبرى

كتب:

أحمد فتحي
06:26 م | الخميس 02 سبتمبر 2021
حملات نظافة مكبرة

حملات نظافة مكبرة

شنت الأجهزة المحلية بمدينة المحلة الكبرى، وبعض القرى التابعة لها بتنفيذ حملة نظافة وتجميل، اضافة للتصدي لحالات البناء على الأراضي الزراعية، وأصدر اللواء محمد عبد لوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة توجيهاته إلى مساعديه لتنفيذ حملات النظافة، ورفع تلال القمامة، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لتحسين كل الخدمات العامة وتحسين المرافق ورفع كفاءة النظافة العامة.

وباشر رئيس المدينة، بنفسه تدشين أعمال النظافة على طريق «الجابرية»، وبجوار سور مصنع تدوير القمامة، وامتدت الأعمال لطريق «المحلة - طنطا».

حملات في القرى

وشملت الحملات الوحدة المحلية لقرية ميت الليث هاشم بحملة نظافة ورفع القمامة ورش مياه على الطريق الدائري، وطريق «المحلة _ دمرو»، وكذلك في قطاع شمال المحلة الكبرى الذي يضم الوحدات المحلية لسامول والبنوان والشهيدي ودمرو.

كما شاركت الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي على طريق «المحلة - المنصورة القديم» في هذه الحملة، كما تمّ تدشين حملة نظافة وتجميل على الطريق السريع «المحلة - طنطا» والطريق الدائري الشرقي بنطاق الوحدة المحلية ببلقينا، إلى جانب إجراء الوحدة المحلية لقرية «شبرابابل» بعمل حملة نظافة على طريق «شبرابابل - المحلة» وتمّ رفع كمية كبيرة من الأتربة والقمامة.

وقف البناء المخالف

من ناحية أخرى، نجح مسؤولو مجلس مدينة المحلة في وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في قرى بالمركز.

كما تمّ وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمباني تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات.

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