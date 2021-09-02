جامعة الملك سلمان 2022.. 19 كلية ببرامج مختلفة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق جامعة الملك سلمان 2022، موضحة أن الجامعة تضم مجموعة من التخصصات الفريدة التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل، وأن التنسيق يستمر حتى يوم 5 سبتمبر «إلكترونياً»، مشددة على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة وإتباع كافة التعليمات الخاصة بقواعد التنسيق.

وأضافت الوزارة أن تنسيق جامعة الملك سلمان 2022، تم الإعلان عنه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه تم إعلان الحد الأدنى لمختلف الكليات.

تعرف على مجالات الدراسة بجامعة الملك سلمان 2022:

- مجال علوم الصيدلة.

- برنامج التكنولوجي الحيوية.

- برنامج علم الأحياء البحرية.

- برنامج كيمياء البترول.

- مجال الطب البيطري.

- برنامج التكنولوجي الحيوية الزراعية.

- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية.

- برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

تعرف على تنسيق جامعة الملك سلمان 2022

- كلية الطب البشري 83%.

- كلية طب الأسنان 78%.

- كلية الطب البيطري 73%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية الصيدلة 78%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 58%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 58%.

- كلية علوم الحاسب 63%.

- كلية العلوم الأساسية 58%.

- كلية الفنون 60%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية اللغات والترجمة 55%.

- كلية السياحة 55%.

- كلية الزراعة 55%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية الحقوق 55%.

- كلية التمريض 55%.

بينما أكدت جامعة الملك سلمان، أن برنامج دكتور الصيدلة يعد برنامج حديث يؤهل الخريجين لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وتعظيم العلاج الدوائي وكذلك العمل بمجالات صناعة وتطوير الدواء، موضحة أنه يساعد الخريج على المشاركة في الاختيار والإرشاد المناسب للدواء وتقديم النصح حول كيفية استخدام الدواء وأعراضه الجانبية المتوقعة والتفاعلات الدوائية.

وتابعت: أن برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية يعمل على استخدام التقنيات المختبرية لدراسة وتعديل الأحماض النووية والبروتينات لتطبيقها في مجالات مثل صحة الإنسان والحيوان والزراعة والبيئة، ويمنح الطالب شهادة معترف بها دولياً ومحلياً توفر له فرص عمل مختلفة في مراكز البحث، و شركات الأدوية واللقاحات.