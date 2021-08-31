الأربعاء.. بدء اختبارات القبول في جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء

تنطلق الأربعاء، اختبارات القبول بجامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعة.

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باختبارات القبول، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.

اختبارات القبول ستجرى على مدار يومين

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن اختبارات القبول ستجرى على مدار يومين بفروع الجامعة في رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، وتقدم الجامعة بكافة فروعها تجربة تعليمية مميزة وغير تقليدية، ويمكن للطالب الاختيار من بين 17 مجال دراسي مختلف، وأكثر من 56 برنامجا مميزا، مما يؤهل الطلاب فيما بعد لسهولة الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج من الجامعة.

تصميم برنامج العلوم الطبية البيطرية

وأشار إلى أنه جرى تصميم برنامج العلوم الطبية البيطرية، ليشمل مجموعة واسعة من التخصصات التي تهدف إلى تنمية وحماية الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك، إضافة إلى تزويد الطلاب بالمعلومات النظرية والعملية من خلال التدريب العملي المكثف في المختبرات الحديثة والمزارع المجهزة.

وأوضح أن الطلاب يحصلون على بكالوريوس الطب البيطري بعد إتمام 185 ساعة معتمدة، ويتمكن من الحصول على فرص عمل في معامل التحاليل، والصيدليات، والعيادات البيطرية، ومزارع الحيوانات والدواجن والأسماك، والحجر البيطري والوحدات البيطرية ومعاهد بحوث الحيوان، ومديريات الطب البيطري، وغيرها الكثير، إضافة إلى دراسة علم الأحياء البحرية، وهو دراسة الكائنات المائية في العالم والنظم الإيكولوجية التي تعيش فيها، وهي واحدة من أكثر مجالات علم المحيطات شمولية وتنافسية، ويدرس علماء الأحياء البحرية الحياة في المحيطات، وقد يبحثون في السلوك والعمليات الفسيولوجية للأنواع البحرية، أو الأمراض والظروف البيئية التي تؤثر عليهم.

مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية

وتابع، يوجد هناك مجموعة واسعة من الخيارات الوظيفية التي يمكن للطلاب الاختيار منها العمل في مجالات الثروة السمكية والزراعة، وتربية الأحياء المائية، ومزارع الأسماك، ومراكز أبحاث علم الأحياء السمكية، والسياحة البيئية، كما يمكن للطلاب الحصول على المعرفة النظرية والعملية السليمة اللازمة لتطوير قطاع البترول والبتروكيماويات، وذلك من خلال دراسة برنامج كيمياء البترول بالجامعة الذي يعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات كمحترفين في مجال البترول والبتروكيماويات، مع التركيز على الابتكارات الجديدة والمفاهيم الحديثة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية، ويتم تأهيل خريجي هذا البرنامج للحصول على وظائف مضمونة في شركات البترول والغاز العالمية، معامل التكرير، شركات الوقود الحيوي ومصانع البتروكيماويات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتم أيضًا الدراسة والعمل في مجال التنوع البيولوجي وحفظ الأصول الوراثية من خلال برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية Agricultural Biotechnology، ويهتم البرنامج بدراسة بنوك الجينات للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة، وإنتاج النباتات المقاومة للظروف البيئية المغايرة من خلال النقل الجيني باستخدام المفاعلات الحيوية لإنتاج المركبات الصيدلانية، وتؤهل دراسة هذا البرنامج للعمل في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية إدارة مراقبة الجودة في مصانع الأغذية والألبان، وهيئة سلامة الغذاء، ومختبرات التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي للأغذية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإدارة الحجر الصحي، والشركات الاستشارية لنظم الجودة لتأهيل واعتماد المصانع والمعامل.