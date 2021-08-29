جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد اختبارات القبول في كل فروعها

أعلنت جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، موعد اختبارات القبول للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021- 2022.

انطلاق الاختبارات الأربعاء المقبل

وقال الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن اختبارات القبول بالجامعة، سينطلق بداية من يوم الأربعاء والخميس الموافق 1 و2 من شهر سبتمبر المقبل، لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أنه سيجري عقد دورة أخرى من اختبارات القبول للطلاب الذين تقدموا إلكترونيًا، لتعديل رغباتهم السابق إدخالها، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق 5 و6 من شهر سبتمبر المقبل، للجميع طلاب شهادة الثانوية.

مراسلة الطلاب إلكترونيًا بموعد ومكان الاختبار

وأوضح أنه إدارة الجامع ستراسل الطلاب الراغبين في الالتحاق بكافة كليات الجامعة بالموعد والمكان، وكل التفاصيل الخاصة باختبارات القبول عبر البريد الإلكتروني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

مصروفات الكليات

وكانت إدارة الجامعة، أعلنت المصروفات الخاصة بالكليات التابعة لفرع الجامعة بطور سيناء في مجالات:

1 - مجال الهندسة

برنامج هندسة الطاقة 69000 سنويًا

برنامج هندسة الميكاترونيات 69000 سنويًا

برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات 69000 سنويًا

2- - مجال علوم وهندسة الحاسب

برنامج هندسة الحاسب 69000 سنويًا

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي 69000 سنويًا

برنامج علوم الحاسب 69000 سنويًا

برنامج علوم الذكاء الاصطناعي 69000 سنويًا

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية 69000 سنويًا

3 - مجال الصناعات التكنولوجية

برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف 39000 سنويًا

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج 39000 سنويًا

برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة 39000 سنويًا

4- مجال الطب والجراحة

برنامج الطب والجراحة 105000 سنويًا

5- مجال طب الأسنان

برنامج طب الأسنان 97000 سنويًا

6- مجال التمريض

برنامج علوم التمريض 31000 سنويًا

و فرع رأس سدر

1- مجال العلوم الأساسية

برنامج كيمياء البترول 48000 سنويًا

برنامج بيولوجيا الأحياء البحرية 48000 سنويًا

برنامج التكنولوجيا الحيوية 48000 سنويًا

2- مجال العلوم الصيدلية

برنامج دكتور الصيدلة 85000 سنويًا

3- مجالات علوم المجتمع

برنامج علوم البيئة والتنمية المستدامة 43000 سنويًا

برنامج تخطيط وادارة المشروعات التنموية 43000 سنويًا

برنامج المعلوماتية وأمن المجتمع 43000 سنويًا

4- مجال العلوم الإدارية

برنامج الاستثمار والتمويل 46000 سنويًا

برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 46000 سنويًا

برنامج التسويق والأعمال الدولية 46000 سنويًا

5- مجال الزراعات الصحراوية

برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية 43000 سنويًا

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية 43000 سنويًا

برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية 43000 سنويًا

6- مجال الطب البيطري

برنامج الطب البيطري 60000 سنويًا

وفرع شرم الشيخ

1- مجال اللغات التطبيقية

برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الانجليزية 43000 سنويًا

برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية 43000 سنويًا

2- مجال السياحة والضيافة

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات 40000 سنويًا

برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة 40000 سنويًا

3- مجال العمارة

برنامج العمارة (هندسة العمارة) 69000 سنويًا

4- مجال الفنون والتصميم

برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة 49000 سنويًا

برنامج العمارة الداخلي 49000 سنويًا.