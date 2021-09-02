الطرق البديلة لدائري المريوطية بعد غلق «نزلة البحر الأعظم»

في إطار المشروعات القومية للطرق، تُجرى حاليًا أعمال مشروع توسيع الطريق الدائري بالمسافة ما بين طريقي الأوتوستراد وحتى المريوطية، مما أدى لغلق كُلي لنزلة الدائري المتجهة إلى البحر الأعظم، لتوسيع الطريق في مدة تصل إلى ثلاثة أسابيع. وتقدم «الوطن» في التقرير التالي الطرق البديلة التي سيتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبل لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائري القادم من المريوطية وحتى شارع البحر الأعظم.

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال التوسعة من يوم غد الجمعة، الموافق 3 سبتمبر الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه، على أن تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا على مدار الـ24 ساعة.

الطرق البديلة

وهناك العديد من الطرق البديلة التي سيتم الاعتماد عليها في الفترة المقبلة بعد أن قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية لتيسير الحركة على المواطنين وإزالة كافة المعوقات أمامهم خلال فترة العمل وذلك بالتتنسيق مع الجهات المعنية، وجاءت كالتالي:

- بالنسبة للمركبات القادمة من الطريق الدائري القادم من المريوطية وتريد السير في اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس، عليها السير باتجاه النزلة المؤدية لشارع ربيع الجيزي، المتواجد قبل النزلة المطلوب غلقها.

- استكمال السير لشارع ربيع الجيزي مرورًا بميادين المنيب والطريق السطحي لكوبرى والي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والي واستكمال السير في اتجاه شارع البحر الأعظم في اتجاه نفق عباس.

أعمال التوسعة بطريق الدائري المريوطية

وقد نسقت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة، مع الشركة المنفذة للمشروع وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كل وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسورية والمخاريط والإضاة وغيره من الأدوات المستخدمة في عمليات التنفيذ داخل محيط العمل لضمان أمن وسلامة المواطنين، بجانب تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية للتحويلات المرورية لإرشاد وتوعية سائقي المركبات.