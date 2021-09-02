منعا للتلاعب.. كتابة أسعار السجائر على العبوات وطرحها بالأسواق منتصف سبتمبر

بدأ العد التنازلي لقرار الشركة الشرقية للدخان، كتابة أسعار السجائر على العبوات، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بحسب تصريحات، هاني أمان العضو المنتدب للشركة لـ«الوطن».

وقال «أمان» إن شركته تعتزم طباعة أسعار السجائر على العبوات التي تنتجها اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، حيث يجري حاليا، سحب المخزون الحالي غير المدون بالأسعار، تمهيدا لتطبيق القرار، ومنعا للتلاعب في أسعار السجائر من بعض تجار التجزئة.

وأوضح «أمان»، أن الشركة ستكون بصدد طرح سجائر إلكترونية، قبل حلول مارس 2022، حيث يجرى حاليا دراسة الأمر، وبحث سبل تنفيذه، لافتا إلى أن نجاح الشركة في طرح السجائر الإلكترونية، سيتبعه طرح لمنتجات أخرى في وقت لاحق.

التجار ملتزمون بالأسعار المعلنة من الشركات

وقال محمد سعد، عضو رابطة تجار السجائر، إن التجار ملتزمون بالأسعار المعلنة من جانب الشركات، الأسابيع الماضية، حيث أعلنت شركات: الشرقية للدخان، جابان توباكو، وأمريكان بريتش توباكو، زيادة أسعار السجائر، بينما أبقت شركة فيليب موريس المنتجة لأصناف: «مارلبورو»، و«LM» و«ميريت»، على أسعارها دون أي زيادة، خاصة بعد قيامها في فبراير الماضي، بتحريك سعر السجائر.

ارتفاع متوقع في حصيلة الضرائب على التبغ والدخان والسجائر

تقديرات وزارة المالية، تشير إلى ارتفاع متوقع في حصيلة الضرائب على التبغ والدخان والسجائر خلال العام المالي الحالي 2021-2022، بنحو 5 مليارات جنيه، لتصل إلى نحو 80 مليار جنيه، مقارنة بـ75 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2020-2021، عندما بلغت الحصيلة نحو 75 مليار جنيه.

تحريك أسعار السجائر من الشركات

تحريك أسعار السجائر من قبل الشركات، جاء في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الصحي، الذي أقر في يوليو 2018، على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تجري زيادتها كل 3 سنوات، بقيمة 25 قرشًا أخرى، حتى تصل إلى 150 قرشا، بنهاية يوليو الماضي، الأمر الذي حرَّك أسعار السجائر.