جرائم الخميس.. فتاة تقتل والدتها وشاب يذبح عمه وانتحار فتاة من شدة الألم

جرائم بشعة وحوادث عديدة، وقعت اليوم، ثانِ أيام شهر سبتمبر، حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، كشف لغز واقعة انتحار شاب في منطقة العجوزة، وقتل شابة لوالدتها في مدينة بدر، وذبح شاب ابن عم والده في كرداسة وغيرها من الجرائم.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي أبرز الجرائم التي وقعت اليوم كالآتي:

شاب ينتحر في العجوزة

كشفت قوات الأمن صباح اليوم لغز وفاة شاب في إحدى العقارات المتواجدة بمنطقة العجوزة، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة وعددها ثلاثة رصدت الجريمة كاملة، حيث دخل الشاب بكامل إرداته إلى عقار وصعد سلالمه ثم ألقى بنفسه من أعلى العقار وسقط جثة هامدة ولفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة في الحال وسط بركة من الدماء التي سالت في الشارع.

وأوضحت التحريات الأولية، التي أجرتها مباحث قسم شرطة العجوزة، أن الشاب المتوفى يُدعى «كريم.م»، وقام بالانتحار وليس القتل بعد أن تم العثور على جثته، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتبين الشاب المنتحر يعاني من مرض الصرع وأمراض نفسية أخرى بحسب رواية أسرته، التي تم التواصل معها عقب الحادث، وكشفت التحريات أن الشاب من محافظة الدقهلية، وجاء للعاصمة للعمل كسائق خاص، وألقى بنفسه من أعلى أحد العقارات في نفس اليوم الذي غادر فيه منزل أهله.

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فتاة تقتل والدتها بـ«شوكة طعام»

شهدت مدينة بدر جريمة، قتل سيدة مسنة على يد ابنتها، التي طعنتها بـ«شوكة طعام» حتى فارقت الحياة عقب مشادة كلامية دارت بين الفتاة المتهمة وأمها المجني عليها، وتم نقل جثة السيدة العجوز إلى مشرحة زينهم، وأمرت النيابة العامة الطب الشرعي بتشريح الجثة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة وصرحت بدفنها.

وتم إلقاء القبض على الابنة المتهمة التي تبلغ من العمر 35 عامًا، واعترفت بارتكابها الجريمة بعد مواجهتها أمام النيابة العامة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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شاب يذبح ابن عم والده في كرداسة

وفي منطقة كرداسة، قرر شاب إنهاء حياة ابن عم والده عن طريق ذبحه وطعنه في صدره أمام المارة بسبب خلاف مادي على مبلغ 40 جنيه فقط، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت إشراف النيابة العامة لاستخراج تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

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فتاة تنتحر من شدة الألم في حدائق القبة

قررت فتاة التخلص من حياتها بالقفز من الطابق السابع في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بعد أن دخلت في حالة نفسية سيئة بسبب معاناتها من مرض السرطان وعجزها عن تحمل الألم.

وتلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من أحد الأهالي بسقوط فتاة من أعلى وتحولت لجثة هامدة في الحال.

وتم نقل جثة الفتاة التي تبلغ من العمر 34 عامًا إلى مشرحة زينهم، تحت إشراف النيابة العامة لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.

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سقوط شاب من الطابق الخامس في القطامية

لقى شاب مصرعه في منطقة القطامية بعد سقوطه من الطابق الخامس، بعد أن كشفت مباحث القاهرة غموض الواقعة وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، واستمعت النيابة لأسرة المتوفي حول الواقعة.

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