كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 خلال أيام، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بظهور النتيجة من حيث إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسي الحالي 2021-2022، مشددا على أولياء الأمور والطلاب بضرورة متابعة موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي لمتابعة أي مستجدات عن النتيجة.

تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 على موقع المديرية الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول عليها بالرقم القومي فور ظهورها، مشددا على ضرورة كتابة البيانات بشكل صحيح، مؤكدا أن المديرية حرصت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية لتوزيع الطلاب المقبولين على المدارس وفق الكثافة الاستيعابية لكل مدرسة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 تعلن على موقع المديرية

وتابع المصدر، بأن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 سيتم اعتمادها رسميا خلال أيام، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن التقديم لرياض الأطفال تم إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لافتا إلى أن مناهج رياض الأطفال الجديدة تهتم بتنمية فهم الطالب بعيدا عن الحفظ والتلقين.

مناهج رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021 تنمي الفهم دون الحفظ والتلقين

وأوضح، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفرت منصات تعليمية عديدة تسهم في فهم مناهج رياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021، وتدرب الطلاب على أساليب التعلم الجديدة، مشددا على جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بمتابعة هذه المنصات والاستفادة منها مثل قناة «مدرستنا» ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم وبنك المعرفة المصري.

تعليمات مشددة لمراجعة الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال للمدارس التجريبية 2021

وأكد المصدر، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة مراجعة جميع الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض الأطفال للمدارس التجريبية، وعدم قبول أي أوراق إلا بعد استيفائها كاملة، لافتا إلى أنه يتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد، سواء من خلال تطعيم المعلمين أو إعداد الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالمدارس.