غرق شاب في شاطئ خاص بالإسكندرية.. اختفى منذ الصباح وجارٍ البحث عنه

اتجهت قوات الإنقاذ النهري برفقة عدد من فريق غواصي الخير بالإسكندرية، إلى شاطئ هدير، بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، من أجل البحث عن شاب عشريني غريق بالشاطئ، أملًا في انتشال جثمانه بعدما غرق منذ صباح اليوم ولم يعثر عليه حتى الآن، ما يتوقع أن يكون قد لقي مصرعه نتيجة وجوده في المياه لقرابة نصف يوم حتى الآن.

تفاصيل البحث عن غريق شاطئ هدير بالإسكندرية

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير بالإسكندرية، إنه ورد إليهم بلاغ بوقوع حالة غرق لشاب يدعى نور الدين أحمد، 20 عامًا، غرق في أحد شواطئ منطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بعدد من غواصي الخير من أجل بدء عمليات البحث عن الشاب الذي غرق منذ صباح اليوم، على أمل انتشال الغريق وظهوره على سطح المياه قبل مساء اليوم.

خطورة النزول في شواطئ العجمي

يأتي غريق شاطئ هدير أحد شواطئ العجمي، ضمن مسلسل الغرق في تلك المنطقة التي حذرت منها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أكثر من مرة، حين شددوا على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ العجمي.

التي بدورها قد شددت على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب والتي تشكل خطرا داهما عليكم لانعدام الرؤية، فيما طالبت المصطافين بالاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظًا علي حياتكم، وإخلاء مياه البحر متي طُلب منهم ذلك.