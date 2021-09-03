13 رحلة بالون تُحلق في سماء البر الغربي بالأقصر

تواصلت رحلات البالون الطائر في سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، وانطلقت 14 رحلة إلى سماء البر الغربي في الساعات الأولى من الصباح لمشاهدة المعالم الأثرية والمظاهر الطبيعية من الأعلى على بعد حوالي 1500 قدم عن الأرض، وسط استمتاع السياح بالبالون الطائر، وسط حالة من الطقس المعتدل.

14 رحلة في سماء الأقصر

وقال مصدر بإتحاد شركات البالون الطائر، أن عدد الركاب على متن الـ 14 رحلة من رحلات البالون الطائر، بلغ 150 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات، منها «الروسية، الإنجليزية، البولندية، الفرنسية، الإسبانية»، بالإضافة إلى عدد من المصريين، حيث يعود السيُاح عقب إنتهاء رحلات البالون إلى مكان إقامتهم في الفنادق السياحية لبدء استكمال الجولة دخل مدينة الأقصر وزيارة المعالم المختلفة بالبرين الغربي والشرقي.

وتأتي رحلات البالون الطائر داخل المحافظة السياحية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التي تقوم بتأمين الأفواج بداية من تحركهم من أماكن الإقامة وحتى وصولهم إلى موقع الإقلاع في منطقة البر الغربي بالقرنة غرب محافظة الأقصر، لبدء رحلات البالون الطائر ثم الإنتهاء منها والعودة مرة أخرى إلى مقر الإقامة.

إجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا

وتلتزم الشركات السياحية والتي يبلغ عددها 13 رحلة حاليًا، بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من خلال ارتداء الماسكات الواقية والحافظ على التباعد الإجتماعي، وكذلك استخدام المواد المطهرة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على سلامة السيُاح ومنع انتقال المرض.