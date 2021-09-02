رئيس مدينة الأقصر: انتهاء تطعيم العاملين بلقاح كورونا الأحد

كشف العميد طارق لطفي، رئيس مجلس مدينة االأقصر، اليوم الخميس، عن استمرار أعمال التطعيم للعاملين في مجلس المدينة بلقاح فيروس كورونا، ضمن حملة التطعيمات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تنتهي عملية تطعيم العاملين بالكامل يوم الأحد المقبل، داخل ديوان عام مجلس مدينة الأقصر.

الأحد.. انتهاء التطعيم للعاملين بمجلس مدينة الأقصر

وتستمر حملات التطعيم داخل مجلس مدينة الأقصر، منذ الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الخميس، على أن تنتهي حملات التطعيم يوم الأحد المقبل 5 سبتمبر، ليتم حصول جميع العاملين بمجلس مدينة الأقصر على اللقاح.

وأكد رئيس مجلس مدينة الأقصر، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن الهدف من زيادة حملات التطعيم، هو تكثيف وتوسيع أعداد ملتقي اللقاح من العاملين داخل ديوان مجلس مدينة الأقصر، تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة تلقي اللقاح لجميع العاملين داخل المحافظة، والحصول على اللقاح بسهولة ودون معاناة، بهدف حمايتهم من أس تداعيات ومشكلات محتملة لفيروس كورونا.

تطعيم العاملين بالمؤسسات من خلال فرق طبية

ويجري تنفيذ حملات التطعيم داخل ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، بحضور الدكتورة شيماء عوض الله، نائب مدير إدارة البندر الصحية، وتحت إشراف الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وفي هذا الإطار وفرت مديرية الصحة بالمحافظة فريقاً طبياً متنقلاً ومتخصصاً لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المصالح والهيئات الحكومية.

من جانبها، أعلنت نائب مدير إدارة البندر الصحية أنه عقب الانتهاء من حملات التطعيم داخل ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، سيتم تنظيم حملات متابعة لتضم جميع العاملين داخل الأحياء بالمدينة.