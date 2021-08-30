شروط إقامة الطالب في المدن الجامعية بجامعة دمياط..منها ألا يكون متزوجا

أعلنت جامعة دمياط ضوابط الإقامة في المدن الجامعية بها، وكذلك المواعيد والشروط الواجب توافرها سواء في الطلاب الجدد أو الطلاب القدامى للعام الجامعي 2021/2021، وكذلك الفئات المستحقة والأماكن المتاح لهم الإقامة بها، وسيتم التنسيق إلكترونيا فقط على الإنترنت، على أن ينتهي التقديم للطلاب المستجدين يوم 14 سبتمبر 2021، أما القدامى فينتهي التقديم بالنسبة لهم يوم 30 أغسطس.

شروط إقامة الطالب في المدن الجامعية بجامعة دمياط

1. أن يكون الطالب من غير سكان محافظة دمياط، فيما عدا مركز الزرقا فيجوز لأبنائه الإقامة.

2. أن يكون من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا.

3. ألا يكون قد حكم عليه في العام السابق مباشرة بأحد الجزاءات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية للقانون 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات فيما عدا جزاء التنبيه، وإذا كان المتقدم قد سبق له الإقامة بالمدينة الجامعية أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى بشرط ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة أو عقوبة الحرمان المؤقت في العام السابق مباشرة أو عوقب بالحرمان النهائي من الإقامة.

4. ألا يكون قد أنهيت إقامته بالمدينة الجامعية لعدم سداد الرسوم.

5. أن تثبت لياقته الصحية وخال من الأمراض المعدية طبقاً لقرار الإدارة الطبية بدمياط

6. ألا يكون مستحقاً عليه رسوم إقامة سابقة أو مديونيات للمدينة الجامعية

7. ألا يكون المتقدم متزوجاً

8. ألا يكون في العام السابق مباشرة قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها فى البند 21 من المادة (19) من هذه اللائحة.

المستندات والأوراق المطلوب احضارها عند التقديم في المدينة الجامعية جامعة دمياط

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (والأصل للاطلاع).

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن.

- صورة بطاقة الضامن

- بيان الحالة الدراسية ومكان الإقامة معتمدة من الكلية المقيد بها

- للطلاب المستجدين صورة من شهادة الثانوية العامة

- كشف تحليل المخدرات والكحوليات والعقاقير معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة

(نموذج الضامن والمتضامن واقرار الضمان الاجتماعي بالمرفقات اسفل)

- عدد (8) صور شخصية للطالب (مقاس 4×6).

ومتاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، دمنهور، دمياط، سوهاج، طنطا، عين شمس، قناة السويس، قناة السويس العريش، كفر الشيخ، مدينة السادات، مطروح»