بسبب إلقاء الأطفال الطوب.. إصابة راكب قطار في الأقصر

أُصيب راكب بجرح قطعي في الوجه، اليوم الجمعة، نتيجة إلقاء الأطفال للطوب على القطار الروسي بمحطة سكك حديد إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر لإرسال سيارة للمُصاب لدى الوصول لمحطة قطار إسنا جنوب محافظة الأقصر، لنقله للمستشفى لعلاجه وإسعافه عقب إصابته بجرح في الوجه نتيجة اصطدامه بجسم صلب أثناء استقلاله القطار.

بلاغ بإصابة راكب في القطار الروسي

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة إسنا تُفيد بأنه أثناء مرور القطار الروسي في طريق محطة قطار إسنا، تعرض أحد الأشخاص للإصابة بسبب إلقاء بعض الأطفال الطوب على القطار أثناء سيره في الطريق، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق الإسعاف داخل محافظة الأقصر لإرسال سيارة لنقل المصاب إلى مستشفى إسنا المركزي للعلاج جنوب محافظة الأقصر.

إصابة راكب قطار بجرح في الوجه..بسبب الأطفال

وصلت سيارة الإسعاف تحت قيادة الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف الأقصر، وتحت إشراف الدكتور معمر حافظ مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف، وتم نقل المُصاب إلى مستشفى إسنا المركزي جنوب محافظة الأقصر، لعلاجه، حيث تبيّن إن المصاب يدعى «سيد.ع.م»، يبلغ من العمر 49عامًا، أصيب بجرح قطعي في الوجه طول 5 سم، وجاءت الإصابة حسب التشخيص المبدئي من قبل أطباء مستشفى إسنا المركزي، نتيجة اصطدام الراكب بجسم صلب أدى إلى إصابته في الوجه بجرح قطعي، وتم تحرير محضرًا رسميا بالواقعة من قبل وحدة مباحث مركز شرطة إسنا جنوب المحافظة.