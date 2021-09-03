بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد.. «غير متاحة الآن»

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن إضافة المواليد علي بوابة مصر الرقمية غير متاحة حاليا، بسبب عدم تخصيص ميزانية جديدة لإضافة المواليد من عام 2006 حتى 2015 الذين ينتظرون قرار إضافتهم ضمن منظومة دعم التموين، موضحًا أنه عند تخصيص ميزانية إضافية للدعم التمويني لن يتطلب أمر إضافة المواليد من أسرهم إعادة إدخال البيانات مرة أخرى، وإنما سيتم إضافتهم بشكل إلكتروني تلقائيًا.

6.5 مليون طفل مسجلون على قاعدة البيانات

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن خانة إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية موجودة ولا يتم حذفها لأنه عندما يتم تخصيص الميزانية يستطيع المواطنين إضافة أبنائهم بعد 2015، مشيرا إلي أنه يوجد ما يقرب من 6.5 مليون طفل مسجلين على قاعدة البيانات ولم يصدر قرار بشأن إضافتهم حتى الآن، نظرًا لعدم تخصيص ميزانية لذلك منذ تسجيلهم على نظام «سيستم» المنظومة الإلكتروني.

لم نحذف خانة إضافة المواليد من البوابة

وأوضح أن هؤلاء الأطفال من عام 2006 وحتي عام 2015، مسجلين في قاعدة منفصلة على نظام قواعد البيانات ضمن النظام المميكن الإلكتروني، والذي يحكم منظومة التموين وصرف السلع بشكل تلقائي ومباشر، مؤكدا أنه علي المواطنين حاملي بطاقة التموين الإلكترونية تسجيل بياناتهم الشخصية عبر بوابة مصر الرقمية وذلك لإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية، من المنزل دون الحاجة إلي التوجه لمكتب التموين.

ولفت المصدر إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه حاليًا إلي ميكنة كافة الخدمات التموينية بشكل تدريجي ليتم التعامل مع مكاتب التموين في أضيق الحدود حتى يتم إلغاء التعامل مع مكاتب التموين بشكل نهائي وذلك تماشيًا مع خطة الحكومة المصرية للتحول نحو الرقمنة.