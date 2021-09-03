إحباط محاولة تهريب أدوية وملابس جاهزة بجمارك نويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدى الشعراوي، مدير عام الجمرك، 3 محاولات لتهريب كمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

إحباط تهريب أدوية

وكانت المحاولتان، الأولى والثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على متن العبارة عمان، حيث اشتبه أسامة أبو سعد، مأمور الأمن الجمركي، ومحمود أحمد، وأحمد فيصل، ماموري تفتيش الركاب في راكبين «أ. م . م ، م. ا. ا» مصريين الجنسية، وبالعرض على عمر عبد النور، مدير إدارة تفتيش الركاب تم تفتيش الراكبين، وتم العثور بحوزتهما على كمية من 30 حقنة و280 قرصا دوائيا، خاصة بعلاج سرطان الدم والكبد وتجلطات الرئة.

تهريب ملابس جاهزة

بينما كانت المحاولة الثالثة، بناءا على الإخبارية المقدمة من السيد أبو خضير، مدير إدارة مكافحة التهريب، وأسامة أبو سعد، مأمور الأمن الجمركي، حيث تم ضبط كمية من الملابس الجاهزة، خبأها الراكب «خ . م . ع» مصري الجنسية، قادم من الأردن على متن العبارة عمان، داخل لفات من اللدائن، ومحزومة بلاصق بلاستيكي، أسفل أمتعته الشخصية، وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 587 ألفا و 588 جنيها.

وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر تهرب جمركي، (أرقام 30 و 35 و 36 لسنة2021) وحررهم طارق جبر، ومحمود طه، من الشؤون القانونية، تحت إشراف رمضان قرني، مدير إدارة الشؤون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ مجدي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.