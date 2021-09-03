فتح الكباري وإزالة مخلفات وأرصفة للمشاة.. تكليفات جديدة من محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، في شوارع المريوطية وزغلول ومحور محمد أنور السادات، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بتلك المحاور المرورية الهامة.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بسرعة رفع كافة المخلفات والرتش الناتجة عن أعمال توسعة طريق البر الشرقي للمريوطية أمام منطقة «استوديو مصر».

المحافظ يكلف رئيس حي الطالبية برفع المخلفات الناتجة عن توسعة الطريق

كما شدد خلال تفقده كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاؤها على ترعة المريوطية على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالأرصفة والبلدوزرات، وإجراء التخطيط المروري لفتح الكباري أمام الحركة المرورية دون معوقات.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال رصف بعض القطاعات التي جرى ضمها للطريق بالمريوطية وشارع ترسا، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال بالتوازي مع إجراء التنسيق العام للموقع من إنشاء أرصفة المشاة، ووضع أعمدة الإنارة.

المحافظ يتفقد التحويلات المرورية الخاصة بتنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائري

ووجه المحافظ بتوفير أماكن لانتظار السيارات أسفل كوبري المريوطية الجديد نطاق شارع «ترسا»، وتحقيق أقصى استفادة الساحات الموجودة.

وشملت جولة المحافظ تفقد الطريق الدائري لمعاينة التحويلات المرورية ومسارات السير، التي جرى تحديدها للمركبات أثناء تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائري القادم من المريوطية والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم، حيث تم إجراء غلق كلي لذلك الموقع المشار إليه لمدة 21 يومًا بدءًا من اليوم، في إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة المحصورة بين طريقي الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق.

كما تفقد المحافظ مراحل العمل ببعض القطاعات بالطريق الدائري نطاق أحياء جنوب والطالبية والعمرانية والهرم، مشيدًا بما يتم تنفيذه من أعمال سوف تسهم في تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وخلال الجوله وجه المحافظ رئيس حي جنوب بإزاله أحد الأكشاك المخالفة بشارع ربيع الجيزى المتعدية علي الطريق .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب ومحمد نور الدين رئيس حي العمرانية وأشرف تامر رئيس حي الطالبية ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس .