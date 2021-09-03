مع استمرار التنسيق للمرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، أعلنت جامعة حلوان، مواعيد إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد 2021 - 2022.

ومن المقرر أن يبدأ الطلاب الجدد حجز الكشف الطبي على الموقع المخصص لحجز الكشف الطبي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر 2021، وبدء إجراءات الكشف للطلاب بالجامعة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد وفق ما أعلنت جامعة حلوان في بيان لها.

خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

1 - في البداية يجب على الطلاب الجدد المتقدمين للكشف، التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وذلك لحجز التطعيم الخاص بفيروس كورونا للحصول عليه في نفس موعد الحضور للكشف الطبي بالجامعة من خلال هذا الرابط، ثم يحتفظ الطالب بالكود الذي يظهر له والمكون من 20 رقما، للحصول على التطعيم في اليوم المحدد له بالحضور للجامعة.

2- وبعد التسجيل على موقع وزارة الصحة، يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي من خلال هذا الرابط، وسيجري فتحه لمعرفة النتائج والتسجيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر.

3- ثم تأتي مرحلة ملء البيانات، ليقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، ثم تطبع استمارة الكشف الطبي المحدد عليها موعد الكشف باليوم.

4- وبعدها إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني، وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة.

5- وفي النهاية يتوجه الطالب لإجراء الكشف الطبي، بالإدارة الطبية مبنى رقم 3 بجامعة حلوان، وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

ويتم إجراء الكشف الطبي يوميا ماعدا الجمعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرا.