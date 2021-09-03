توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1565 مواطنا في قافلة مجانية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

وفي هذا الصدد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم تنظيم قافلة بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد ، تردد عليها 1565 مواطنا وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد 28 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات، بالإضافة إلى إجراء 667 تحليل معملى وفحص 35 حالة بالأشعة و 26 حالة أخرى بإجراء السونار، فضلاً عن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

في الوقت ذاته قامت فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتوعية والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط بحملة «معا نطمئن»، بمركز تطعيم المسافرين بالمركز الطبي بدمياط الجديدة ومركز طب الأسرة بالحى الرابع بمحافظه دمياط.

وأكد الدكتورأحمد عريف مدير عام إدارة الإعلام والتوعية والتعليم والاتصال الصحي بالمديرية أن الحملة ستستمر و تستهدف كافة المواطنين والمصيفين برأس البر بواسطة فرق التواصل المجتمعي التابعة حيث ستتضمن خطة الحملة التوعية بالإجراءات الإحترازية والوقائية وأهميه تلقي لقاح كورونا في الأماكن الأكثر ازدحاما .