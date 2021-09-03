انقطاع المياه بمصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة غدا

تشهد محافظة القاهرة غدا، انقطاع المياه في مصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة، بسبب تحويل مسار خط مياه «قطر 800 مم» بشارع الحرية، بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم، ومن المقرر انقطاع المياه عن مناطق بمصر الجديدة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد السبت، وحتى الساعة الثانية عشر صباح الأحد وذلك لمدة 14 ساعة، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «منطقة الألف مسكن، العزب بالمطرية، عزبة شنودة البحرية، استراحة الوزير، ميدان سفير ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته، ميدان تريومف ومتفرعاته، منشية التحرير، ألماظة، منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها، قاعدة ألماظة الجوية، وأرض الجولف ومستشفى الجلاء.

انقطاع المياه بمصر الجديدة وعدة مناطق بالقاهرة

وطالبت شركة مياة الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتضررة، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياه، مشيرة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنها تعمل بقدر المستطاع على إنهاء أعمال الإصلاح وتغيير خطوط المياه المطلوبة، بسبب المشروعات الكبرى التي تشهدها العاصمة وذلك في وقت قياسي والحد من حدوث أي أضرار تنجم عن انقطاع المياه.

تطعيم العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة

من ناحية أخرى، بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، تطعيم 11 ألف عامل من العاملين بالشركة والمحطات والروافع والإدارات المختلفة ضد فيروس كورونا وتحديد موعد زمني محدد للانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالشركة، للحد من الإصابة، والتنسيق الكامل لتحديد الأماكن التي سيتم تطعيمها وإبلاغ جميع الإدارات بالتواجد، ومنع الإجازات أثناء تواجد حملة مديرية الصحة وعلى من يتخلف مراجعة الإدارة الخاصة به، لتحديد موعد جديد للحصول على اللقاح خاصة العاملين المتعاملين بشكل مباشر مع الجمهور في مراكز خدمة العملاء وقطاع التحصيل بالكامل.