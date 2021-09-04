الأعلى للجامعات يدرس مقترحا بـ«سنة تأهيلية» لكليات القمة كـ شرط للالتحاق

كشف الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حقيقة تقديم مقترح لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الماضي بشأن إضافة سنة دراسية تأهيلية لطلاب الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات «شبيهة للمعادلات الشهادات الثانوية»، ستكون في الجامعات كشرط للدخول والالتحاق بالكليات المختلفة مثل كليات القمة: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، وغيرها من الكليات، وذلك بهدف الحد من الدراسة للطلاب المصريين في الجامعات خارجية غير معتمدة بمصر.

ما يتمّ تداوله مقترح لم يتمّ البت فيه أو مناقشته

وأوضح رئيس جامعة المنصورة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ ما يتمّ تداوله هو مقترح لم يتمّ البت فيه أو مناقشته، لافتًا إلى أنَّه لا يمكن إقراره أو العمل به قبل أن يكون هناك تشريع قانوني ومظلة تحكم العمل به، مبينًا أنَّه لن يكون للجامعات الحكومية وسيكون للجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ مقترح السنة التمهيدية بالجامعات، يختص بالطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها قبل العام الجاري، حيث يكون للطالب الحق في الحصول علي سنة تمهيدية والنجاح واجتيازها وفقًا النسب التي سيتمّ تحديدها وستكون بمثابة درجة تؤهله للالتحاق والدراسة بالكليات.

السنة التمهيدية ليست للجامعات الحكومية أو الخاصة.. الأهلية فقط

وفي السياق ذاته كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية، أن الهدف من مقترح السنة التمهيدية هو إعطاء الفرصة للدراسة لجميع الطلاب من الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات السنوات السابقة والراغبين في السفر للخارج لاستكمال الدراسة أن يلتحقوا بالجامعات المصرية الأهلية بعدد من التخصصات لتحقيق طموحاتهم ويكون لها حد أدنى للالتحاق وحد أدنى للدرجة التي سيحصل عليها الطالب خلال دراسته في السنة التمهيدية، قائلًا: «ستكون زي معادلة وبمصروفات».

ونفت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تكون السنة التمهيدية لطلاب الجامعات الحكومية أو الخاصة، لافتًا إلى أنَّها ستكون للجامعات الأهلية ذات البرامج الدولية، مؤكّدًا أنَّه لم يتمّ البت فيها حتى الآن، وأنَّه سيتمّ مناقشته خلال ألاجتماعات المقبلة وتحت النظر ولم يتمّ إقراره، نظرًا لعدم وجود مظلة تشريعية قانونية له.