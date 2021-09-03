المفتي: الجماعات المتطرفة حاولت تشويه المؤسسات المالية بفتاوى مضللة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف، الذي وضعته دار الإفتاء المصرية، يقع من حيث الوصف في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده عدة سنوات.

الإخوان كانت تعيث في الأرض فسادا وفق أفكارهم الضالة

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم البدء في إعداد الدليل المرجعي منذ عام 2014، التي درسنا فيها الحالة الداعشية، والواقع المصري عقب حكم الإخوان، حيث أخذت الجماعة تعيث في الأرض فسادًا وفق أفكارهم الضالة، لذلك كان لا بد من وضع تصور يشمل كل ما يخص قضايا التطرف.

وأكد الدكتور شوقي علام أن هناك صلات متشابكة بين التنظيمات المتطرفة وجميع أفكار كتبهم نلحظ من خلالها وجود هذا الرابط القوي.

واستعرض المفتي أقسامَ الدليل المرجعي لمواجهة التطرف، مشيرا إلى أنه يقع في قسمين، الأول قسم التطرف كتوصيف وتشخيص، وعرض حقيقة فهم التطرف، ثم يعرض فكرة التطرف والتشدد وأشكاله، أما القسم الثاني فيأتي تحت عنوان «التطرف.. الدوافع والنتائج»، فيما يأتي القسم الثالث حول «تاريخ التطرف».

الجماعات استهدفت الحالة المصرفية بالتشكيك في التعاملات المالية مع البنوك

وأشار المفتي إلى أن الباب الخامس تناول فيه الدليل العمليات التي تمت منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، حيث تمت ملاحظة وجود فكر ممنهج لتشويه المؤسسات واستغلال الأزمات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن تلك الجماعات استهدفت الحالة المصرفية بالتشكيك في التعاملات المالية مع البنوك، بزعم أنها مخالفة للشريعة، ولكن بعد دراسة معمقة وجدنا أن تلك التعاملات تعود بالنفع على المجتمعات من خلال تمويل البنوك لمشروعات وخلافه، وحاولت الجماعة الإرهابية تشويه القطاع المصرفي.

وأوضح المفتي أن هناك فتاوى لا تخفى على أحد رصدت وقت الاكتتاب على قناة السويس، وهذه الفتاوى لا تقف عند المنهج العلمي الثابت، فلا شك أن الزمن اختلف، ومن ثم صدرت الفتوى بجواز إخراج الزكاة للمشروعات الاجتماعية مثل حياة كريمة لأنها تحقق أهدافا سامية تخدم المجتمع.