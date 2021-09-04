تحذير سوداني من فيضان وشيك لـ«نهر الدندر»

حذرت السلطات السودانية، من فيضان وشيك لنهر الدندر، بعدما سجل منسوبه مستويات عالية مساء الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووجه وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية ضو البيت عبدالرحمن منصور، نداء بأن نهر الدندر بلغ منسوب الفيضان، حيث سجل في السادسة من مساء أمس الجمعة، منسوب 13.50 متر.

وكيل الري السودانية يوجه بالقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح

ودعا «منصور» جميع السكان والجهات المختصة للقيام بكل الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أعلنت أمس الجمعة، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها البلاد، أثرت على أكثر من 88 ألف شخص في 13 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية منذ منتصف موسم الأمطار في يوليو الماضي.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا»، إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على حياة أكثر من 88000 شخص في جميع أنحاء السودان.

وأضاف المكتب، أنه اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري، دمرت السيول والفيضانات 4800 منزل، كما تضرر 12780 منزلًا.

وقال لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية في بيان يومي، إن ايراد النيل الأزرق سجل 555 مليون متر مكعب عند الحدود مع إثيوبيا، فيما سجل نهر عطبرة، 240 مليون متر مكعب، بينما سجل النيل الأبيض عند الحدود 130 مليون متر مكعب.

وأوضح مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد»، في تقرير، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا بين 31 أغسطس الماضي و7 سبتمبر الجاري، في معظم أواسط وجنوب ووسط وغرب السودان.

جدير بالذكر، أن نهر الدندر، فاض في عام 2012، واجتاح عدة بلدات بولاية سنار الواقعة جنوب شرقي السودان، وغمرت المياه في ذلك الوقت، 4 جسور وأكثر من مليون فدان زراعي، كما عازلت المياه، قرى وأتلفت محاصيل زراعية.