مدير مستشفى سرس الليان يكشف كواليس الاعتداء على الطاقم الطبي

كشف الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان بالمنوفية، تفاصيل الاعتداء عليه ووكيل المستشفى، على يد 5 أشخاص، وتكسير محتويات المستشفى، مؤكدا أن شابا كان مصابا بجرح في العنق دخل المستشفى لتلقي العلاج أثناء وجود طفل يتم علاجه، فطلب منه وكيل المستشفى الانتظار دقيقتين، ولكن الشاب رفض وخرج من المستشفى وعاد مرة أخرى ومعه عدد من الأشخاص وبدأ في الاعتداء على الطاقم الطبي وتكسير محتويات مستشفى سرس الليان.

وأضاف مدير مستشفى سرس الليان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن 5 أشخاص بينهم المريض، قاموا بالاعتداء عليه أثناء محاولة شرح القصة، فيما قام عدد منهم بالاعتداء على وكيل المستشفي بالضرب والسب، وتم علاج الشاب ثم وصلت قوات الشرطة وألقت القبض على المتهمين الخمسة، وتم تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، واكتشفنا أن المتهمين مسجلين خطر ووالد الشاب خرج من السجن قبل عدة أيام.

وأوضح، أن المتهمين تمكنوا من سرقة الهاتف الخاص به، ولكن قوات الأمن تمكنت بعد إلقاء القبض عليهم من إعادة الهاتف مرة أخرى، مضيفا أنه بعد تحرير المحضر في القسم، توجهنا إلى النيابة لإستكمال التحقيقات، مؤكدا أن النيابة وجهت لهم تهم البلطجة والشعب والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وتم تحويل القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.

وتابع، «شعرت بالحزن الشديد بعد الاعتداء على المستشفى وتكسير الزجاج وتدمير المكاتب، بجانب الإهانة التي تعرض لها كل الطاقم الطبي في مستشفى سرس الليان»، موجها الشكر لقوات الشرطة ومديرية أمن المنوفية للقبض على المتهمين فورا وتقديمهم للعدالة قائلا، «شعرت إن الدولة خايفة علينا وبتحمينا».

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام 5 أشخاص بالاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفي سرس الليان، أثناء علاج أحد المصابين، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.