أبرزها البلطجة.. 4 اتهامات للمعتدين على مستشفى سرس الليان

وجهت النيابة العامة بمركز منوف، في محافظة المنوفية، 4 اتهامات إلى 5 أشخاص متهمين بالتعدي على الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان، والدكتور إيهاب عياد، وكيل المستشفى، بالضرب والسب، ودمروا الواجهة الزجاجية للمستشفى، وعدداً من المكاتب بالمستشفى.

التهم الموجهة ضد المعتدين على أطباء مستشفى سرس الليان

ووجهت نيابة منوف إلى الـ5 متهمين اتهامات بإثارة الشغب والفزع بين المرضى والمواطنين، والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم بالضرب والسب، والبلطجة، وتكسير وتدمير المنشآت العامة، ليتم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وفق نص القانون.

وأكد الدكتور سيد زهران، مدير مستشفى سرس الليان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتهمين تعدوا عليه وعلي وكيل المستشفى بالضرب والسب، مؤكداً أن المتهمين انهالوا عليهم بالضرب بكل الأشكال أمام الموظفين والمواطنين المتواجدين بالمستشفى.

استكمال التحقيقات في الاعتداء على أطباء مستشفى سرس الليان

وأضاف مدير مستشفى سرس الليان أن نيابة منوف استمعت، اليوم السبت، إلى أقوال عدد من الشهود الموظفين بالمستشفى، وعدد من المرضى، الذين تواجدوا أثناء حدوث المشاجرة، لاستكمال التحقيقات، بعدما أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومراعاة التجديد في الموعد القانوني.

التحقيقات استمرت أكثر من 12 ساعة متواصلة

ووجه مدير مستشفى سرس الليان الشكر لقوات الشرطة، بعد إلقاء القبض على المتهمين فوراً، وتحرير محضر بالواقعة، مؤكداً أن النائب العام وجه مندوباً للمشاركة في التحقيقات، والتي استمرت أكثر من 12 ساعة متواصلة.