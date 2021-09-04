بوابة الحكومة المصرية تكشف الحدود الدنيا لتنسيق الكليات العلمية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر بوابة الحكومة المصرية، الحدود الدنيا لتنسيق الكليات العلمية 2021، موضحة أن هناك أماكن شاغرة في كليات التمريض والعلوم والطب البيطري في المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم، وأماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة في كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات.

وتوفر بوابة الحكومة المصرية الحدود الدنيا لتنسيق الكليات العلمية 2021 في السطور التالية:

- كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 382.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 382.0 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 381.0 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381.0 درجة.

- كلية الطب جامعة القاهرة 380.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بور سعيد 379.0 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378.0 درجة.

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 378.0 درجة.

- كلية الطب فاقوس جامعة الزقازيق 378.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 377.0 درجة.

- كلية الطب جامعة حلوان 376.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376.0 درجة.

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 375.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الفيوم 374.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة طنطا 374.0 درجة.

- كلية الطب جامعة السويس 374.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الزقازيق 374.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة بني سويف 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 373.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 373.0 درجة.

- كلية الطب جامعة الوادي الجديد 372.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 372.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 372.0 درجة.

- كلية الطب جامعة أسوان 372.0 درجة. درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة السويس 371.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 371.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة جنوب الوادي 371.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 371.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنيا 370.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 370.0 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 370.0 درجة.

الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية

- كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 368.0 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 367.0 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 366.0 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس 366.0 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 365.0 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي 364.0 درجة.

الحد الأدنى لكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية

- كلية الصيدلة جامعة سوهاج 367.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي 367.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة المنصورة 367.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة طنطا 366.0 درجة.

- كلية الصيدلة دمنهور 366.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 366.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة المنوفية 365.0 درجة.

- كلية الصيدلة وتصنيع دوائي جامعة كفر الشيخ 365.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 364.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة بورسعيد 364.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة القاهرة 364.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية 364.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة أسيوط 364.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة عين شمس 363.5 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة الفيوم 363.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 363.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة حلوان 363.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة المنيا 363.0 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة بني سويف 363.0 درجة.

الحد الأدنى لكليات الهندسة في عدد من الجامعات المصرية

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 356.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 355.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 349.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 347.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 344.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 342.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 341.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 340.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 340.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بورسعيد 338.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 336.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 335.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 334.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 333.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 332.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 331.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 329.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 329.0 درجة.